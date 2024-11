Vorfahrt auf B16 missachtet: Zwei Verletzte und ein hoher Sachschaden

Auf der B16 zwischen Günzburg und Gundelfingen ist es am Donnerstagabend im Bereich der Lochfelbenstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach Angaben der Polizei missachtete eine 18-jährige Autofahrerin die Vorfahrt, als sie mit ihrem Pkw an der Kreuzung links abbog. Sie stieß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug frontal zusammen. Die Fahrer erlitten leichte Verletzungen und kamen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 31.000 Euro. (AZ)

