Die Poller am Marktplatz fahren dieses Jahr früher herunter

Vom 1. März bis zum 1. November gehört der Günzburger Marktplatz normalerweise den Fußgängern. Zumindest in großen Teilen. Das ist seit vielen Jahren so, war heuer aber ausnahmsweise anders. Erst seit April ist der Marktplatz dieses Jahr Fußgängerzone. Dafür endet diese Phase auch noch früher: Der Marktplatz ist bereits ab dem 1. Oktober wieder für den Verkehr offen, wie die Stadtverwaltung mitgeteilt hat. In der Stadtratssitzung gab Oberbürgermeister Gerhard Jauernig einen Ausblick auf das kommende Jahr. Denn auch hier wird es mit den Ausnahmen weitergehen.

Der Grund dafür, dass der Fußgängerzonen-Rhythmus sich dieses Jahr etwas geändert hat, liegt an den vielen Baustellen, die es dieses Jahr in der Innenstadt gab. Der Stadtturm, der den Endpunkt des Platzes markiert und durch dessen Tor der Verkehr normalerweise fließt, musste für Renovierungsarbeiten eingerüstet werden, die Tordurchfahrt wurde mehrere Tage gesperrt. Außerdem finden heuer umfangreiche Straßenbauarbeiten in Günzburg statt, die wechselnde Sperrungen, Umleitungen und Einschränkungen mit sich gebracht haben und noch immer bringen.

Marktplatz Günzburg ist dieses Jahr deutlich kürzer Fußgängerzone

Dass nun auch die Winterregelung früher in Kraft tritt, der Marktplatz also ab dem 1. Oktober wieder für den Verkehr offen sein wird, ist diesen Baustellen geschuldet. „Die Stadt Günzburg möchte wegen der Bautätigkeit in der Dillinger und Augsburger Straße sowie in der Schützenstraße zur Entlastung der Verkehrssituation beitragen“, heißt es dazu aus dem Rathaus. Der Stadtrat habe deshalb entschieden, mit der Winterregelung früher zu beginnen und den Handel damit zu unterstützen.

Für das kommende Jahr hat OB Jauernig angekündigt, dass die Fußgängerzone erneut erst ab dem 1. April eingerichtet wird. Der Vorschlag sei von der Cityinitiative Günzburg gekommen. „Durch die Baustellen sieht sich der innerstädtische Handel mit Problemen konfrontiert.“ Ob dann auch im kommenden Jahr bereits ab Oktober oder doch wie sonst üblich zum 1. November der Marktplatz wieder befahrbar sein wird, diese Entscheidung überlässt Jauernig mit Blick auf die Kommunalwahlen im März 2026 anderen: „Das soll dann der neue Oberbürgermeister und das neue Stadtratsgremium entscheiden.“

Günzburg: Auch im kommenden Jahr wird der Marktplatz erst später Fußgängerzone

Die Freigabe für den Verkehr gilt natürlich nicht als Freifahrtschein fürs Rasen: Aus Rücksicht gegenüber Passanten bittet die Stadtverwaltung Günzburg darum, den Marktplatz nur im Schritttempo zu befahren. Bei Veranstaltungen wie dem Wochenmarkt am Dienstag bleibt der Marktplatz für den Verkehr gesperrt.