„Führerschein abgeben: Heikle Gespräche mit Senioren über Mobilität“

Kommentar

Einsicht am Steuer kennt kein Alter

Angehörige zu bitten, den Führerschein abzugeben, ist heikel. Zumal der ÖPNV im Kreis Günzburg derzeit nur bedingt eine Alternative zum Auto ist. Ein Kommentar.
Rebekka Jakob
Von Rebekka Jakob
    Wann ist es an der Zeit, den Führerschein abzugeben? Gespräche darüber mit Angehörigen sind nicht einfach.
    Es ist ein heikles Gespräch, das niemand mit Eltern oder Großeltern führen möchte: Ist es an der Zeit, nach Jahrzehnten am Steuer den Führerschein freiwillig abzugeben? Gerade auf dem Land tun sich Seniorinnen und Senioren schwer damit, die einst mit 18 Jahren so sehnlichst erwartete Freiheit auf zwei oder vier Rädern aufgeben zu müssen. Dabei spielt nicht nur der eigene Stolz eine Rolle. Denn: Trotz Angeboten wie Flexibus, Mittelschwabenbahn und Rufbus hat das ÖPNV-Netz in der Region große Lücken. Der Weg etwa in die Nachbarlandkreise erfordert häufig einiges an kniffliger Planung, um ans Ziel zu kommen. Ganz abgesehen davon, dass auch bei der Abfahrts- und Ankunftszeit in der Regel Kompromisse gemacht werden müssen. Und wenn das gewünschte Verkehrsmittel dann auch noch ausfällt, bleibt die Mobilität ganz auf der Strecke.

