Führerschein-Umtausch: Jetzt sind die nächsten Jahrgänge dran

Viele Bürgerinnen und Bürger sind noch im Besitz eines unbefristeten EU-Kartenführerscheins aus den Jahren 1999 bis 2001. Diese Führerscheine müssen laut EU-Vorgabe bis spätestens 19. Januar 2026 in ein befristetes Dokument umgetauscht werden. Die Fahrerlaubnisbehörde des Landratsamts Günzburg weist alle Betroffenen frühzeitig auf die bevorstehende Frist hin. Um längere Bearbeitungszeiten sowie Wartezeiten zu vermeiden, wird dringend empfohlen, den Antrag rechtzeitig zu stellen.

Wer ist betroffen?

Die Umtauschpflicht betrifft Inhaberinnen und Inhaber von EU-Kartenführerscheinen, die in den Jahren 1999 bis 2001 ausgestellt wurden. Fahrerlaubnisinhaber, deren Geburtsjahr vor 1953 liegt, müssen den Führerschein erst bis zum 19. Januar 2033 umtauschen, unabhängig vom Ausstellungsjahr des Führerscheins.

Was gilt, wenn mein Führerschein schon älter ist?

Für Papierführerscheine (rosa oder grau) sind die jeweiligen Umtauschfristen bereits abgelaufen. Eine Antragstellung ist dennoch weiterhin möglich, heißt es dazu aus dem Landratsamt. Der Pflichtumtausch erfolgt gestaffelt nach dem Ausstellungsjahr des Führerscheins. In den nächsten Jahren folgen schrittweise weitere Ausstellungsjahre.

Wie lange gilt der neue Führerschein?

Der im Rahmen des Pflichtumtauschs neu ausgestellte Führerschein ist – unabhängig von der zugrunde liegenden Fahrerlaubnis – auf 15 Jahre befristet. Nach Ablauf dieser Frist muss ein neues Dokument beantragt werden. Diese Regelung dient insbesondere der Aktualisierung des Lichtbildes und gegebenenfalls des Namens, nicht jedoch der erneuten Überprüfung der Fahrberechtigung.

Kann ich den Antrag online stellen?

Der Führerscheinumtausch kann online über das Bürgerservice-Portal beantragt werden. Eine persönliche Vorsprache ist bei Nutzung der Online-Antragstellung nicht mehr erforderlich. Der Umtausch eines Papierführerscheins in einen EU-Kartenführerschein und der Umtausch eines unbefristeten EU-Kartenführerscheins können über die Seite https://www.buergerservice-portal.de/bayern/lkrguenzburg erfolgen. Für den Online-Antrag ist ein Nutzerkonto (BayernID oder BundID, Anmeldung üblicherweise mit Authega, Elster oder dem Online-Personalausweis) erforderlich. Das Passbild und die Unterschrift können als JPG-Dateien hochgeladen werden. Der neue Führerschein wird nach Eingang des alten Dokuments innerhalb von etwa vier Wochen per Post zugestellt.

Wie kann ich den Führerscheintausch vor Ort erledigen?

Eine persönliche Vorsprache ist ausschließlich mit einer Online-Terminvereinbarung über die Homepage des Landratsamtes möglich – sowohl in der Fahrerlaubnisbehörde Günzburg als auch im Kreishaus Krumbach. Für den Antrag werden ein aktuelles biometrisches Lichtbild, ein gültiger Identitätsnachweis (Personalausweis oder Reisepass), der Original-Führerschein sowie bei bestimmten Klassen zusätzlich bei Papierführerscheinen, die nicht vom Landratsamt Günzburg ausgestellt wurden, eine Karteikartenabschrift der ursprünglichen Ausstellungsbehörde. Für die Altklasse 3 (Klasse T) braucht es einen Nachweis über land- oder forstwirtschaftliche Tätigkeit und bei der Altklasse 3 (CE 79) ab dem 50. Lebensjahr ein ärztliches und augenärztliches Gutachten.

Was passiert, wenn ich meinen Führerschein nicht umtausche?

Wer die Frist für den Umtausch verstreichen lässt, darf mit seiner gültigen Fahrerlaubnis trotzdem am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen, riskiert jedoch ein Verwarnungsgeld bei Kontrollen. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage des Landratsamtes unter www.landkreis-guenzburg.de. (AZ)