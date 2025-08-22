Autoposer ohne Führerschein flüchtet in Burgau vor der Kontrolle

Am Donnerstagabend hat die Kontrollgruppe Poser/Tuner im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Burgau verstärkt Fahrzeugkontrollen durchgeführt. Laut Polizeibericht sollte gegen 17 Uhr ein 20-jähriger Audi-Fahrer zwischen Konzenberg und Mindelaltheim aufgrund überhöhter Geschwindigkeit einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Als der Fahrer die uniformierte Streife erkannte, flüchtete er laut Polizei mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Nach einer Verfolgungsfahrt über knapp fünf Kilometer verunfallte der Flüchtige, verletzt wurde jedoch niemand. Im Anschluss konnte der Mann widerstandslos festgenommen werden. Es stellte sich den Angaben der Beamten nach heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Daher erwarten ihn nun Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Während seiner Flucht überholte der Fahrer mehrere Fahrzeuge. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 08331-100311 bei der Autobahnpolizeistation Memmingen zu melden.

In einem weiteren Fall wurde bei einem 20-jährigen BMW-Fahrer eine Reihe von Fahrzeugmodifikationen festgestellt, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Im Einzelnen wurden Eingriffe in die Motorsoftware, Manipulationen an der Start-Stopp-Automatik, unzulässige Ladedruckrohre sowie ein nicht abgenommenes Gewindefahrwerk entdeckt. Da der BMW laut Polizei darum nicht verkehrssicher war, wurden dem Fahrzeugführer die Kennzeichen abgenommen. Den Fahrzeugführer erwartet zudem eine Bußgeldanzeige im mittleren dreistelligen Bereich sowie ein Punkt in Flensburg. (AZ)