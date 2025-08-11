Wegen falschem Führerschein: Für einen 23-Jährigen endet seine Fahrt auf der A8 bei Günzburg

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein 23-Jähriger auf der A8 bei Günzburg von der Verkehrspolizei kontrolliert. Er war laut Polizeibericht mit einem Auto samt Anhänger in Richtung München unterwegs. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Fahrzeugkombination deutlich schwerer war, als es mit seiner Führerscheinklasse erlaubt ist: Das Auto hatte ein zulässiges Gesamtgewicht von 2040 kg, der Anhänger 2700 kg.
Der 23-Jährige hatte nur einen normalen Führerschein der Klasse B
Für diese Kombination hätte der 23-Jährige mindestens die Klasse BE gebraucht. Er hatte laut Polizei aber nur den normalen Klasse B-Führerschein. Die Weiterfahrt wurde von den Beamten untersagt und gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. (AZ)
