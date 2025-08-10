Für Familien: Lohnen sich die Vorstellungen von Circus Alaska in Riedhausen?

Die Wahl des Zeitpunkts für das Gastspiel des Circus Alaska im Günzburger Ortsteil Riedhausen passt gut: Gut eine Woche nach Beginn der Ferien bietet der Familienzirkus ein rundum gelungenes Programm für Kinder und ihre Begleitpersonen. Egal, ob Artistik, Jonglage, Tier- oder Clownnummern – es ist alles geboten. Der feine Unterschied zu den großen Zirkusunternehmen ist allerdings, dass es sich bei Alaska um ein reines Familienunternehmen rund um den Direktor Alois Frank handelt. Die einzelnen Attraktionen sind so gestaltet, dass sie speziell für Familien zugeschnitten sind.

Claudia Jahn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Alaska Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Riedhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis