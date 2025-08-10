Icon Menü
Für Familien: Lohnen sich die Vorstellungen von Circus Alaska in Riedhausen?

Riedhausen

Für Familien: Lohnen sich die Vorstellungen von Circus Alaska in Riedhausen?

Kamele, Clowns und turnende Kinder: Circus Alaska macht eine Woche lang im Günzburger Ortsteil Riedhausen Halt. Das erwartet Besucherinnen und Besucher.
Von Claudia Jahn
    • |
    • |
    • |
    Die Nachwuchsartisten Casey, Jane und Angelie zeigen in der siebten Familiengeneration von Circus Alaska, was sie alles können.
    Die Nachwuchsartisten Casey, Jane und Angelie zeigen in der siebten Familiengeneration von Circus Alaska, was sie alles können. Foto: Claudia Jahn

    Die Wahl des Zeitpunkts für das Gastspiel des Circus Alaska im Günzburger Ortsteil Riedhausen passt gut: Gut eine Woche nach Beginn der Ferien bietet der Familienzirkus ein rundum gelungenes Programm für Kinder und ihre Begleitpersonen. Egal, ob Artistik, Jonglage, Tier- oder Clownnummern – es ist alles geboten. Der feine Unterschied zu den großen Zirkusunternehmen ist allerdings, dass es sich bei Alaska um ein reines Familienunternehmen rund um den Direktor Alois Frank handelt. Die einzelnen Attraktionen sind so gestaltet, dass sie speziell für Familien zugeschnitten sind.

