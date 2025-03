Wenn in den Städten und Gemeinden am Wochenende nach Aschermittwoch lodernde Flammen die Nacht erhellen, ist es wieder so weit: Die Funkenfeuer brennen und vertreiben den Winter. Stattdessen heißen sie den Frühling willkommen. In vielen Orten im Landkreis Günzburg werden im März Funken- und Scheibenfeuer entzündet. Die Termine und Orte in der Übersicht.

