Funkenfeuer im Kreis Günzburg: Alle Termine und Orte in der Übersicht

Wenn in den Städten und Gemeinden am Wochenende nach Aschermittwoch lodernde Flammen die Nacht erhellen, ist es wieder so weit: Die Funkenfeuer brennen und vertreiben den Winter. Stattdessen heißen sie den Frühling willkommen. In vielen Orten im Landkreis Günzburg werden im März Funken- und Scheibenfeuer entzündet. Die Termine und Orte in der Übersicht.

Breitenthal

Die Feuerwehr Breitenthal organisiert wieder das Scheibenfeuer. Es fängt am Samstag, 8. März, um 18 Uhr mit einem Fackelzug an. Das Feuer wird schließlich am Ortsrand von Breitenthal in der Nähe der Brühlgasse entzündet. Zuvor können die Bürgerinnen und Bürger Brennmaterial anliefern: am Freitag ab 14 Uhr und am Samstag ab 10 Uhr.

Burgau

Der Pfadfinderstamm Tilly ist auch 2025 für das Funkenfeuer verantwortlich. Es findet jedoch erst eine Woche später, am Samstag, 15. März, statt. Treffpunkt ist das Gelände des Bauhofs in Burgau. Ab 17.30 Uhr startet hier die Bewirtung. Um 18 Uhr wird das Feuer entzündet.

Burtenbach

In Burtenbach steigt das Funkenfeuer am Samstag, 8. März um 18 Uhr am Wiedenbauer Weiher. Veranstalter ist die Jugendgruppe der örtlichen Feuerwehr.

Ellzee

Auch hier ist die Feuerwehr für das Scheibenfeuer zuständig. Es findet ebenfalls am Samstag, 8. März, von 18 bis 22 Uhr am Sportplatz in Ellzee statt.

Günzburg

Der Verein zur Pflege des Brauchtums organisiert das Funkenfeuer in der Kernstadt. Er veranstaltet es am Sonntag, 9. März, um 18 Uhr. Der Treffpunkt ist an der Trachtenhütte mit Fackelumzug am Schopfelerberg. Hier wird es auch einen Stand mit Essen und Getränken geben.

Ichenhausen

Am Samstag, 8. März, findet bei Einbruch der Dämmerung um 18 Uhr das diesjährige Scheibenfeuer im Ichenhauser Stadtteil Hochwang statt. Veranstalter ist die Jagdgenossenschaft Hochwang.

Jettingen

Die Freiwillige Feuerwehr Jettingen veranstaltet heuer auch wieder ein Funkenfeuer. Hierfür verwendet sie die Weihnachtsbäume, die der St. Martins Kindergarten vorher gesammelt hat. Los geht es am Samstag, 8. März, um 18 Uhr am alten Volksplatz in der Wettenhauserstraße. Die Kitakinder werden das Funkenfeuer mit einer kleinen Darbietung eröffnen. Für Essen und Trinken ist gesorgt.

Kammeltal

In der Gemeinde Kammeltal sind am Samstag, 8. März, die Feuerwehren Unterrohr und Behlingen-Ried für die Scheibenfeuer zuständig.

Krumbach

In Krumbach veranstalten die St. Georgs Pfadfinder am Samstag, 08. März, das Scheibenfeuer auf dem Demeterberg. Um 18.30 Uhr ist Treffpunkt beim Gasthof Munding. Dann geht ein Fackelzug hoch zum Demeterberg, wo das Feuer angezündet wird.

Leipheim

Das Funkenfeuer der Güssenschützen findet ebenfalls am Samstag, 8. März, statt. Der Treffpunkt zum Fackelumzug ist um 18 Uhr im Schlosshof in Leipheim. Gegen 18.30 setzen sich die Teilnehmenden dann, begleitet von den Gassaheul‘r, in Bewegung. Das Feuer wird schließlich gegen 19 Uhr auf dem Festplatz an der Donau entzündet. Für die Verpflegung ist gesorgt.

Neuburg

Die Angel- und Naturfreunde Edelstetten laden am Samstag, 8. März, zum Scheibenfeuer. Alle, die beim Fackelzug mitlaufen wollen, treffen sich um 18.15 Uhr am St.-Michaels-Weg 2, an der Abzweigung Kapelle/Grotte. Sie können dann mit der Blaskapelle in Richtung Sonner's Weiher laufen. Hier wird das Feuer um 19 Uhr entzündet. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

In Langenhaslach kümmern sich die Traktor- und Oldtimerfreunde um das Scheibenfeuer am Samstag, 8. März. Um 18.30 Uhr startet die Fackelwanderung samt musikalischer Begleitung vom Kirchplatz zum Veranstaltungsort. Fackeln können die Besucherinnen und Besucher vor Ort erwerben. Zudem können sie vorab Brennmaterial anliefern: am Freitag, von 14 bis 18 Uhr und am Samstag, von 9 bis 15 Uhr. Es wird nur unbehandeltes Holz angenommen.

In Halbertshofen sind die Maibaumfreunde für das Funkenfeuer zuständig. Sie entzünden es erst am Samstag, 15. März, auf dem Gugeler. Zuvor findet ab 18 Uhr eine Fackelwanderung für Kinder von der Grotte zum Gugeler statt.

Und auch in Höselhurst wird es ein Scheibenfeuer am Samstag, 15. März, geben: Die Fahrerfreunde Kammeltal laden um 19 Uhr zum Fahrerheim ein. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Offingen

Die Faschingsgesellschaft Offonia organisiert das Funkenfeuer am Samstag, 8. März. Es findet im Landstroster Weg statt. Dorthin könnten Bürgerinnen und Bürger auch ihre ausgedienten Christbäume bringen.

Rettenbach

In Rettenbach ist der Carnevals-Club-Harthausen für den Funken am Samstag, 8. März, verantwortlich. Um 18 Uhr wird dieser an der Ortseinfahrt gegenüber der Firma Reflexa entzündet.

Wiesenbach

Auch Wiesenbach hat ein Scheibenfeuer. Es wird am Samstag, 8. März, ab 19 Uhr auf Höhe der alten Schutte brennen.

Anmerkung der Redaktion: Sollten Sie Ihren Termin nicht in der Übersicht finden, wenden Sie sich gerne mit den Infos per Mail an: redaktion@guenzburger-zeitung.de oder redaktion@mittelschwaebische-nachrichten.de. Dann fügen wir den Termin Ihres Funkenfeuers in unserer Online-Übersicht ein.