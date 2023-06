Fußball

Abpfiff der Saison 22/23: Tränen und Triumphe der Fußballer im Landkreis Günzburg

Plus Zwei heimische Bezirksligisten steigen ab. Es gibt aber auch Erfolge. Und einer, der gar nicht dabei ist, freut sich auf die geilste Kreisliga aller Zeiten.

Am Ende eines zwei Jahre währenden Ritts auf der Rasierklinge hat es den bisherigen Bezirksligisten SC Bubesheim erwischt. Sportlich war das Team durch die verdiente Niederlage im Endspiel der Relegationsserie gegen den TSV Ottobeuren bereits unten, jetzt hat sich auch das Hintertürchen für die Fußballer geschlossen. Nicht leise, sondern mit einem kraftvollen Wumms.

Der SV Mering reißt den SC Bubesheim mit

Im Rückspiel der übergeordneten Relegation zur Landesliga lief die sechste Minute der Nachspielzeit, und der gastgebende SV Mering hätte sich mit einem 2:1 in die Verlängerung gerettet, als Edon Prebreza das 2:2 für die SpVgg Feldmoching erzielte und die am Boden zerstörten Meringer in die Bezirksliga schickte. Dort nehmen sie nun jenen Platz ein, den sonst die Bubesheimer geerbt hätten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

