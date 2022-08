Fußball

Alexander Wirth: „Ohne Reserve hat der Verein keine Zukunft“

Plus Teammanager Alexander Wirth weiß, warum der SV Scheppach II so schlecht in die Fußball-Saison gestartet ist – und erklärt, warum dennoch alle Beteiligten am Ball bleiben.

Von Alois Thoma

Zum ersten Saisonspiel in der B-Klasse West 4 Flex ist die Reserve des SV Scheppach wegen Spielermangels nicht angetreten. Die drei folgenden Partien wurden dann klar verloren. Null Punkte und 0:35 Tore – schlechter ist keine Mannschaft im Fußball-Kreis Donau gestartet. Sie als Teammanager können uns bestimmt die Gründe dafür nennen, Herr Wirth.

