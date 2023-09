Fußball

vor 55 Min.

Analyse: Warum der FC Günzburg das Bezirksliga-Derby verliert

Plus 1:2 verliert der FC Günzburg gegen den FC Gundelfingen II. Was der Bezirksligist besser machen muss, ist klar – und er deutet auch an, dass er es besser kann.

Von Jan Kubica Artikel anhören Shape

Ein Unentschieden wäre der Sache vermutlich gerechter geworden, aber wenn ein Fußballer einen solchen Moment erlebt, haben er und seine Teamkameraden den Erfolg auch irgendwie verdient. Die Rede ist von Luca Nelkner und seinem Tor, das den FC Gundelfingen II zum 2:1-Sieger im Bezirksliga-Derby beim FC Günzburg machte. Und so grenzwertig die Beleuchtung auf dem Nebenplatz des Auwaldstadions bei diesem Abendspiel auch war: Dieser Augenblick aufblitzender Genialität war für die 200 anwesenden Fans ein Zungenschnalzer.

Konrad Nöbauer lobt: "Saubere Finte"

So kommentierte zum Beispiel Konrad Nöbauer, Trainer des VfR Jettingen, anerkennend: „Gute Annahme, saubere Finte, feiner Abschluss.“ Über die rechte Seite hatten die Gäste einen Angriff nach vorne getragen, Darius Leimer das Geschehen mit einer Flanke über den gesamten Strafraum nach links verlagert. Dort nahm Nelkner das Zuspiel auf, foppte einen Günzburger Verteidiger mit einer sehenswerten Eigenvorlage, zog aus 14 Metern halblinker Position ab und die Kugel schlug flach im langen Eck ein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen