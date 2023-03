Andreas Paulheim von der SG Kammeltal: "28 Tore sollten möglich sein"

Plus Zweimal schon war Andreas Paulheim Top-Torschütze der Kreisklasse West 1. Angebote von klassenhöheren Vereinen lehnt der Fußballer der SG Kammeltal bisher ab.

An diesem Wochenende 25./26. März geht’s auch für die Amateure auf Kreisebene ins Fußball-Frühjahr 2023. Herr Paulheim, sind Sie und die SG Kammeltal für das Kreisklasse-Heimspiel gegen den SV Obergessertshausen gerüstet?

Andreas Paulheim: Klar, denn wir hatten eine gute Vorbereitung und viele Spieler haben sich schon vor dem Trainingsauftakt nach der Winterpause sportlich fit gemacht. Ich selbst musste leider wegen einer Verletzung zunächst passen und bin dann erst später eingestiegen. Aber jetzt bin ich wieder voll dabei und freue mich, wenn’s für die SG Kammeltal wieder los geht.

Der dritte Streich? "Natürlich ist das mein Ziel"

Mit 22 und 24 Treffern standen Sie zweimal in Folge auf Platz eins der Torjägerliste der Fußball-Kreisklasse West 1. Auch die aktuelle Rangliste führen Sie mit 14 Toren vor Marco Giesel (13) von der SpVgg Krumbach und Cianluca Nobile (13) vom FC Mindeltal an. Planen sie den dritten Streich?

Paulheim: Natürlich ist das mein Ziel. 28 Treffer, also vier mehr als vergangene Saison, sollten möglich sein - wenn ich verletzungsfrei bleibe. Das wäre dann im Durchschnitt pro Spiel ein Tor. Aber ich fühle mich nicht nur als Torjäger, sondern fungiere je nach Situation natürlich auch als Vorlagengeber.

Was sind Ihre Stärken?

Paulheim: Ich würde mal sagen: Schnelligkeit und natürlich Torabschluss. Meine Spezialität sind auch Freistöße und Elfmeter.

Als Bub stand er im Tor

Waren Sie immer schon Torjäger in ihrer 21-jährigen Laufbahn?

Paulheim: Nein, denn in meiner ersten Saison als Fußballer stand ich in der G-Jugend des SV Ettenbeuren im Tor. Dann hat man mich einmal in den Sturm gestellt und da habe ich gleich drei Tore erzielt. Seitdem stand ich nie wieder im Tor, sondern stets im Angriffszentrum.

Können Sie sich an Ihr schönstes Tor, Ihre beste Trefferquote in einem Spiel und an Ihre klarste vergebene Chance erinnern?

Paulheim: Fangen wir mal beim schönsten Tor an. Da habe ich schon einige geschossen, etwa per Freistoß, per Fallrückzieher oder von der Mittellinie aus. Zweimal in meiner Laufbahn habe ich in einem Spiel je sechs Tore erzielt, in der B-Jugend und später mal bei den Herren. Was die vergebenen Großchancen betrifft: Da gab es einige Szenen, in denen ich das leere Tor nicht getroffen habe. Aber darüber schweigt man als Torjäger lieber.

Cristiano Ronaldo ist sein Idol

Wer ist Ihr fußballerisches Idol?

Paulheim: Ganz klar Cristiano Ronaldo, weil wir uns als Spielertyp sehr ähneln.

Wer über Jahre hinweg so treffsicher ist, auf den werden doch sicher höherklassigere Vereine aufmerksam. Wie ist das bei Ihnen?

Paulheim: Ich bekomme jedes Jahr entsprechende Angebote, sogar von Vereinen, die in der Bayernliga spielen. Und es sind auch Angebote dabei, mit denen ich gutes Geld verdienen könnte. Aber Fußball ist und bleibt für mich Hobby und zudem bin ich sehr heimatverbunden.

Die SG Kammeltal hatte sich mehr erhofft

Zurück zur Gegenwart: Während es bei Ihnen bisher sehr gut läuft, lässt sich das von Ihrer Mannschaft nicht behaupten. Momentan steht die SG Kammeltal nur auf Platz acht. Da hat man sich doch mehr erwartet, oder?

Paulheim: Ja, wir haben uns mehr erhofft. Aber wir hatten in der Sommerpause viele Abgänge, darunter einige Stammspieler und Leistungsträger. Dazu kamen noch eine Langzeitverletzte.

Und wie geht’s am Sonntag, 26. März, gegen Obergessertshausen aus?

Paulheim: 3:0 für uns!