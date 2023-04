Auch für den VfR Jettingen und den FC Günzburg kann's nicht immer bergauf gehen

Plus Wie die Bezirksligisten VfR Jettingen und FC Günzburg zurück zum Erfolg kommen wollen. Der TSV Ziemetshausen und der SC Bubesheim scheinen schon auf gutem Weg.

Verlieren lernen gehört zum Sport wie Bescheidenheit im Erfolg. Zu viel davon ist freilich auch übel, wie die heimischen Fußball-Bezirksligisten SC Bubesheim und TSV Ziemetshausen über weite Strecken der laufenden Runde bestätigen können. Ausgerechnet bei ihnen freilich ging es zuletzt bergauf. Die zuvor sieggewohnten Mannschaften von FC Günzburg und VfR Jettingen dagegen erwischte es im Höhenflug, wobei der Aufsteiger nun schon seit Ende Oktober ohne eigenen Torerfolg und damit einhergehend sieglos ist.

VfR Jettingen – FC Horgau

VfR-Trainer Konrad Nöbauer beobachtete beim jüngsten 0:0 in Ecknach immerhin zarte Ansätze von Erfolgsfußball. Endlich mal wieder spielten die Seinen hinten zu Null. „Das ist ja auch unsere unsere eigentliche Stärke und wie wir da gearbeitet haben gegen den Ball, war so, wie ich mir das vorstelle“, urteilt der Fachmann. Entsprechend hatte Ecknach aus dem Spiel heraus praktisch keine Torchance, war lediglich mit Standards gefährlich. „Wie meine Mannschaft da über 90 Minuten aufgetreten ist, stimmt mich positiv“, fasst der Coach zusammen.

Nöbauer hat auch eine Erklärung für die traurige Tatsache, dass sein Team nun sechs ganze Begegnungen lang ohne eigenen Torerfolg blieb. Für ihn liegt das an der Psychologie des Fußballsports: „Manche Spieler haben in der Vorrunde einen Riesensprung gemacht und sind jetzt verunsichert, weil sie plötzlich keinen Erfolg mehr haben.“

Eigentlich müsste er den einen oder anderen seiner offensiv ausgerichteten Jungs mal auf die Bank setzen, lässt der Trainer anklingen. „Aber wir sind da dünn besetzt.“ Das Problem ist auf jeden Fall erkannt, bekräftigt Nöbauer. „Und ich bin mir sicher, dass wir gegen Horgau wieder treffen.“ Welche Ergebnisse dann rausspringen, ist angesichts der Tabellenposition derzeit nicht ganz so entscheidend, führt Nöbauer aus. „Wichtig ist, wie die Mannschaft auftritt und dass sie sich entwickelt.“

Anstoß: Sonntag, 2. April , 15 Uhr

TSV Nördlingen II – SC Bubesheim

Nur ein Sieg zählt für die Fußballer aus Bubesheim, wenn sie bei den längst abgeschlagenen und über weite Strecken der laufenden Bezirksliga-Runde nicht konkurrenzfähigen Riesern antreten. Doch genau dieser Gedanke macht die Sache gleich wieder schwierig, könnte er doch leicht zu Überheblichkeit führen. Wie’s allerdings laufen kann, wenn man die Angelegenheit mit dem nötigen Ernst angeht, unterstrich der SCB in der insgesamt enttäuschenden Herbstrunde, als er die Bayernliga-Reserve 7:1 schlug.

Das von Trainer René Hauck zuletzt betonte Problem in den Köpfen seiner Fußballer könnte sich inzwischen aufgelöst haben wie eine dunkle Wolke am Frühlingshimmel. Sieben Punkte hat der SCB in den ersten drei Begegnungen des Jahres 2023 geholt und sich damit wohl schon vorentscheidend von den direkten Abstiegsrängen entfernt.

Derweil haben die Bubesheimer für die kommende Spielzeit bereits einige personelle Entscheidungen getroffen. Unter anderem gilt der Vertrag mit Trainer René Hauck auch in der Runde 23/24.

Anstoß: Samstag, 1. April, 13.30 Uhr

FC Affing – FC Günzburg

Vom Gejagten zum Jäger geworden sind die Günzburger nach ihrer enttäuschenden Heim-Vorstellung gegen den SV Wörnitzstein-Berg. Die zwei Fragen, ob das böse 0:3 bleibende Spuren im Selbstbewusstsein des vom Thron gestürzten Teams hinterlassen hat und ob der wacker um den Klassenerhalt kämpfende FC Affing in dieser Situation der „richtige“ Gegner für Günzburg ist, bilden einen hübschen Spannungsbogen für die anstehende Begegnung.

In der Herbstrunde gewann der FC Günzburg 1:0 und Spielertrainer Christoph Bronnhuber dürfte das damals erzielte Ergebnis in der Vorbereitung auf das nun anstehende Kräftemessen mit dem FC Affing als Wunschresultat bezeichnet haben.

Der gastgebende Tabellen-Vorletzte hat in der laufenden Runde noch kein Heimspiel gewonnen, in acht Begegnungen ganze neun Treffer erzielt. Günzburg dagegen ist die stärkste Auswärtsmannschaft der Bezirksliga Nord.

Anstoß: Sonntag, 2. April 15 Uhr

TSV Ziemetshausen – TSV Haunstetten

Ein weiteres Spiel mit Finalcharakter im Kampf um den Klassenerhalt wartet auf die Gastgeber. Dem SSV Niedersonthofen, der sich inzwischen nachhaltig aus dem Tabellenkeller verabschiedet hat, waren die Ziemetshauser zum Jahresstart unterlegen, beim TSV Ottobeuren siegten sie zuletzt 4:3. Zusammen mit dem zwischenzeitlichen Remis gegen den FC Oberstdorf holte das Team im März 2023 vier Zähler und hievte sich in der Momentaufnahme auf den Relegationsplatz. Diese für einen Nachzügler gute Ausbeute gilt es nun zu veredeln, zumal ein Heimsieg gegen den Vorletzten der Rangliste eigentlich Pflicht ist.

Wie’s geht mit dem Toreschießen, haben die Ziemetshausen vor wenigen Tagen in Ottobeuren gelernt. Vier Stück in einer Partie, das hatte es schon lange nicht mehr gegeben und in der laufenden Runde noch gar nicht. Dass er selbst und seine Fußballer trotz des zwischenzeitlichen 3:0-Vorsprungs um den verdienten Erfolg zittern und den Schlusspfiff herbeisehnen mussten, schmeckte Trainer Sven Müller freilich weniger. „Da haben wir gute Nerven gebraucht“, presste er ob der flöten gegangenen Souveränität heraus. Nach kurzer Pause fügte er versöhnlich hinzu: „Aber egal: Wir haben ein Tor mehr geschossen als der Gegner.“

Um nichts anders wird es nun auf heimischem Rasen gehen. Immerhin ist der TSV Ziemetshausen das heimschwächste Team der Liga – das gilt es schleunigst zu ändern, wenn es klappen soll mit dem Drinbleiben. Es dürfte ein Duell auf Augenhöhe werden. Haunstetten hat zwar insgesamt zwei Zähler weniger eingesammelt als Ziemetshausen, aber auch eine Begegnung weniger bestritten.

Anstoß: Sonntag, 2. April, 15 Uhr