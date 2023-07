Auslosung Verbandspokal: Der VfR Jettingen wählt Türkgücü München

Der VfR Jettingen darf sich als 14. Kreissieger einen Gegner für das Heimspiel am 1. August 2023 aussuchen. Warum das der Regionalligist Türkgücü München ist.

Die Münchener Löwen waren schon lange weg, aber der Verbandspokal-Auftritt des VfR Jettingen verspricht dennoch ein Spektakel zu werden: Als Wunschgegner für das Heimspiel in der ersten Hauptrunde wählte Ehrenpräsident Günther Brenner bei der Auslosung am Abend des 22. Juli 2023 den Regionalligisten Türkgücü München.

Die Zeremonie erfolgte in der Spielbank Bad Kötzting, die in der Vergangenheit bereits mehrfach Schauplatz dieser Veranstaltung gewesen war. Die Spiele der ersten Hauptrunde finden am Dienstag, 1. August, statt. 64 Mannschaften nehmen teil.

TSV 1860 München spielt beim 1.FC Stockheim

Zunächst durften die 22 Kreispokal-Gewinner nach dem seit Jahren gepflegten „Wunschlos-Prinzip“ entsprechend ihrer von Josef Müller, Vizepräsident des Pokalsponsors Lotto Bayern, gezogenen Reihenfolge einen Kontrahenten wählen. Hier landete der 1.FC Stockheim (Kreissieger Coburg/Kronach/Lichtenfels) auf Platz eins – und entschied sich natürlich für den TSV 1860 München. Die Löwen hatten in den vergangenen Jahren Erstrunden-Begegnungen bei FT Schweinfurt, SV Birkenfeld und SV Rödelmaier absolviert. Wenig überraschend wollten die nächsten drei gezogenen Kreissieger gegen die weiteren bayerischen Drittligisten antreten. Der TSV Unterpleichfeld wählte den SSV Jahn Regensburg, die SpVgg Willmering-Waffenbrunn die SpVgg Unterhaching und der SV Hutthurm den FC Ingolstadt 04.

Brenner hofft auf viele Zuschauer

An Position 14 kamen die Jettinger zum Zug. Brenner stellte nüchtern fest, es sei ja bereits „einiges abgeräumt“. Sein vorab ausgeheckter Plan für diese Möglichkeit hieß erstaunlicher Weise nicht, einen schwäbischen Kontrahenten nach Jettingen zu holen – zum Beispiel den amtierenden Pokalverteidiger FV Illertissen. Brenner, den VfR-Trainer Konrad Nöbauer nach Bad Kötzting begleitet hatte, nahm Türkgücü München. Seine Begründung: „Bei uns im Landkreis Günzburg gibt es viele türkische Vereine und da erhoffen und erwarten wir uns einen regen Zuschauerzuspruch.“

Der VfR Jettingen hatte am 1. Mai das Pokalfinale auf Kreisebene bei der SpVgg Deiningen gewonnen und sich damit für die Hauptrunde auf Verbandsebene qualifiziert. 2020 hatten die Jettinger das bereits einmal geschafft. Damals wählten sie unter den zur Verfügung stehenden Kontrahenten den FC Pipinsried.

Lesen Sie dazu auch