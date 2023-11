Fußball

vor 49 Min.

Auswärts läuft's plötzlich für den VfR Jettingen und den FC Günzburg

Erzielte auf dem Weg zum Sieg in Meitingen den zwischenzeitlichen Ausgleich für den VfR Jettingen: Lukas Mayer (links, hier zusammen mit Maximilian Ocker).

Plus Der VfR Jettingen feiert einen Comeback-Erfolg in Meitingen und der FC Günzburg punktet beim Seriensieger in Neuburg. Wofür die Trainer ihre Fußballer loben.

Von Jan Kubica Artikel anhören Shape

Dem ungemütlichen Herbstwetter zum Trotz ist es den Sympathisanten der beiden heimischen Fußball-Bezirksligisten über den Faschingsauftakt richtig warm ums Herz geworden. Denn der FC Günzburg und der VfR Jettingen sind nach einigen erfolglosen Versuchen endlich wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt.

Die zuletzt arg gebeutelten Jettinger lagen auch beim TSV Meitingen im Hintertreffen, ehe sie eine beherzte Aufholjagd mit einem Comeback-Sieg krönten. Und für den FC Günzburg war das Unentschieden beim VfR Neuburg ein gefühlter Erfolg – nicht nur, weil der Treffer zum Ausgleich spät fiel und zugleich ein bisschen glücklich zustande kam.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen