Befreiungsschlag für den SC Bubesheim

Plus Nach dem Trainerwechsel schafft der Fußball-Bezirksligist SC Bubesheim seinen ersten Saisonsieg. Dem zurückgekehrten Torjäger gelingt ein Traumstart.

Der fußball-sprichwörtliche neue Besen zeigt auch im Fall SC Bubesheim seine positive Wirkung. 5:2 (2:0) gewann der erstmals unter dem Kommando von René Hauck spielende Bezirksligist das Kellerduell beim FC Affing. Einen Traum-Einstand feierte Rückkehrer Esse Francois Akpaloo. Der Torjäger erzielte drei Treffer.