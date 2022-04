Beim SC Bubesheim regiert das Prinzip Hoffnung

Plus Der SC Bubesheim ist nach zwei Niederlagen an Ostern Vorletzter der Fußball-Bezirksliga. Der TSV Ziemetshausen und der FC Günzburg punkten im Kampf um den Klassenerhalt.

Ist das nun ein vorentscheidender Niederschlag, wie Außenstehende beim Blick auf die Tabelle der Fußball-Bezirksliga spekulieren – oder darf der SC Bubesheim auf seine engagierte Leistung aufbauen und weiter hoffnungsvoll an den Klassenerhalt glauben? Fakt ist: Das Team von Spielertrainer Jan Plesner steht nach dem 0:4 beim FC Stätzling und dem 0:1 gegen den TSV Aindling auf dem vorletzten Tabellenplatz. Fakt ist auch, dass sich Abteilungsleiter Karl Dirr nach dem Heimspiel am Ostermontag äußerst lobend zur Leistung der Mannschaft äußerte.