Bezirksliga-Aufsteiger VfR Jettingen im Derby-Glück

Plus Eine tolle Defensivleistung und ein Eigentor des SC Bubesheim ebnen dem VfR Jettingen den Weg zum schmeichelhaften 1:0. Was die Trainer nach dem Derby sagen.

„Derbysieger, Derbysieger“ schallte es aus der hüpfenden Traube Jettinger Fußballer und die Worte klangen in den Ohren der Bubesheimer umso bitterer, als dieses 0:1 eines der Kategorie unglücklich gewesen war. Ein Eigentor hatte den zählbaren Unterschied in diesem Bezirksliga-Derby bewirkt; Mario Lacic war aufseiten des Gastgebers der entscheidende Lapsus unterlaufen. Gäste-Trainer Konrad Nöbauer wollte nach dem Schlusspfiff nicht verhehlen, dass der Erfolg schmeichelhaft war.