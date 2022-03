Bezirksliga-Derby in Ziemetshausen: Eine Frage des Spielglücks

Plus Der SC Bubesheim gewinnt das Bezirksliga-Kellerduell beim TSV Ziemetshausen zu deutlich 3:0. Für die Gastgeber wird’s jetzt in Sachen Klassenerhalt ganz schwer.

Eine Dreiviertelstunde war um in diesem Kellerduell der Fußball-Bezirksliga Nord und halbwegs objektive Betrachter formulierten zu diesem Zeitpunkt die Floskel, nach der beide Seiten mit dem torlosen Unentschieden gut leben könnten. Der gastgebende TSV Ziemetshausen hatte wirklich alles Kämpferherz in die Waagschale geworfen, um sich einen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt zu verdienen. Und dem SC Bubesheim war fußballerisch nichts eingefallen, um sich mehr als diesen Zähler zu verdienen. Von einem Augenblick zum nächsten aber neigte sich das Spielglück den Gästen zu.