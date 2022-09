Bezirksligist SC Bubesheim verliert zu Hause 0:3

Plus Der SC Bubesheim kann gegen den TSV Aindling nur eine Halbzeit lang mithalten. Trainer Hauck weiß, woran das liegt – und sieht Zeichen der Besserung.

Hat Fußball-Bezirksligist SC Bubesheim seinen Torriecher verloren? Es sieht so aus, denn das Heimspiel gegen den TSV Aindling verlor das Team von Trainer René Hauck 0:3 (0:0) – und das, obwohl die Gastgeber im ersten Durchgang die optisch bessere von zwei Mannschaften waren, die das Fußballspielen im Normalfall über das Fußballkämpfen stellen. Der Trainer hatte also recht, als er sagte: „Das Ergebnis täuscht ein bisschen. Es war nicht über 90 Minuten ein schlechtes Spiel von uns.“