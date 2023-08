Fußball

vor 18 Min.

Bezirksligist VfR Jettingen schießt den Pokal-Frust weg

Plus Der offensiv in dieser Saison verbesserte Fußball-Bezirksligist VfR Jettingen gewinnt auswärts 5:1. So ganz vergessen ist das Kreispokal-Aus aber noch nicht.

Von Jan Kubica

Das Wundenlecken nach dem Aus im Kreispokal dauerte nur ein paar Tage. Jetzt ist der VfR Jettingen wieder da. Und wie: Beim FC Gundelfingen II legte der Fußball-Bezirksligist am Sonntag eine saubere Vorstellung hin und gewann deutlich 5:1.

Hinten steht der VfR Jettingen gut

Wie bereits bei früheren Auftritten in dieser noch jungen Runde unterstrich das Team von Trainer Konrad Nöbauer, dass es inzwischen auch offensiv Qualitäten auf oberem Bezirksliga-Niveau bieten kann. Weil aber die Abwehr nach wie vor das Prunkstück der Mannschaft darstellt, überließen die Jettinger den Gastgebern zunächst das Feld, machten aber geschickt die Räume eng und warteten ruhig auf ihre Chance. Hinterher sollte Nöbauer loben: „Es war wichtig, dass wir in dieser Phase gut gestanden sind.“ Überhaupt wollte er das klare Endresultat nicht als Zeichen totaler Überlegenheit missverstanden wissen. „Das Ergebnis täuscht ein bisschen, denn es war ein hartes Stück Arbeit“, sagte der VfR-Trainer.

