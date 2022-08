Bezirksligisten im Kreis Günzburg feilen an der Erfolgsstrategie

Plus Noch warten die vier Fußball-Bezirksligisten im Landkreis Günzburg auf ihren ersten Saisonsieg. Was die Fehleranalyse der ersten Begegnungen ergeben hat.

Jeweils 180 Fußball haben die vier heimischen Bezirksligisten in den Beinen, einem Sieg sind sie bislang erfolglos hinterhergelaufen. Das soll sich am kommenden Sonntag, 7. August, ändern. Und es muss sich auch ändern, um den Saisoneinstieg als „zufriedenstellend“, womöglich und den Umständen entsprechend sogar als „gut“ abzuhaken. Alle Begegnungen werden um 15 Uhr angepfiffen.