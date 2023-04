Fußball

18:55 Uhr

Bezirksligisten im Landkreis Günzburg wollen gemeinsam auferstehen

Plus Über Ostern 2023 gilt es für die Fußball-Bezirksligisten im Landkreis Günzburg. Drei Vereine sind bereits auf dem Erfolgsweg, einer sucht noch nach der Form.

Von Jan Kubica Artikel anhören Shape

Vorösterliche Auferstehungsfantasien schwirren in diesen frühen April-Tagen 2023 durch die Köpfe der heimischen Bezirksliga-Fußballer. Die ersten Schritte Richtung Licht gemacht haben zweifellos die Spieler des SC Bubesheim und des VfR Jettingen. Der Frühjahrssonne bereits ganz nah fühlen darf sich aktuell der TSV Ziemetshausen. Vergleichsweise düster dagegen sieht es beim FC Günzburg aus. Beim Weihnachts-Spitzenreiter der Gruppe Nord versetzte der Glaube an die eigene Stärke bislang keine Berge. Für alle vier Mannschaften gilt es also, aus den jeweils zwei über die kommenden Tage anstehenden Partien möglichst viele Punkte zu holen.

Der VfR Jettingen verteidigt konsequent

Unter anderem steht ein Derby an. Der VfR Jettingen erwartet am Ostermontag den SC Bubesheim. So gerne sich die Gastgeber auch an ihren 1:0-Erfolg im Hinspiel erinnern: Sie wissen nur allzu gut, dass damals „nicht die bessere Mannschaft gewonnen hat, sondern die glücklichere“, wie Trainer Konrad Nöbauer unterstreicht. Er notiert aber auch, dass sich seine Jungs an jenem Tag beispielhaft auf die Kernqualitäten konzentriert und konsequent verteidigt hatten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen