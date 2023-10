Bezirksligisten VfR Jettingen und FC Günzburg holen jeweils einen Punkt

Plus Während der VfR Jettingen beim 2:2 wacker dagegenhält, fehlt dem FC Günzburg beim 1:1 vielleicht ein bisschen die nötige Bereitschaft. Was die Trainer sagen.

Letztlich hätten sowohl der FC Günzburg (1:1 beim TSV Rain II) als auch der VfR Jettingen (2:2 beim TSV Hollenbach) als Sieger vom Rasen gehen können. Dass die Trainer der heimischen Fußball-Bezirksligisten die Punkteteilungen in den aktuellen Auswärtsspielen als Punktgewinne einstuften, ist deshalb mehr als eine Randnotiz. Umso mehr, als sie mit ihren Analysen richtig lagen.

Zweimal lagen die Jettinger vorn, beide Male mussten sie relativ schnell den Ausgleich hinnehmen. Am Ende war Trainer Konrad Nöbauer dennoch sehr zufrieden. Er lobte sein Team, das „gegen einen körperlich fitten, immer präsenten Gegner dagegengehalten hat und mit einem Punkt belohnt worden ist.“