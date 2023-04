Bezirksoberliga Frauen: Der SC Mönstetten hofft und der TSV Burgau bibbert

Plus Die Fußballfrauen des TSV Burgau verlieren das Kellerduell und sind nun Vorletzte in der Bezirksoberliga. Der SC Mönstetten dagegen hat Titelaussichten.

Sieg, Unentschieden und Niederlage – all das haben die Bezirksoberliga-Fußballerinnen im Landkreis Günzburg aktuell zu bieten. Der SC Mönstetten bejubelte ein verdientes 2:1 im Spitzenspiel gegen den FC Loppenhausen, der SV Wattenweiler musste sich mit einem 2:2 gegen die SpVgg Kaufbeuren begnügen und der TSV Burgau rutschte nach dem 0:1 im Kellerduell beim TSV Ottobeuren auf den vorletzten Platz ab.

Die Gastgeberinnen agierten in der Anfangsphase zu nervös und fahrig und so nutzte der Landesliga-Absteiger seine spielerische Überlegenheit zur schnellen Führung durch Isa Reddersen (13.).