Christoph Bronnhuber und die Young Guns des FC Günzburg

Plus Warum der Spielertrainer des Fußball-Bezirksligisten FC Günzburg auch für die Saison 2022/23 zusagt und welche sportlichen Ziele er mit der Mannschaft verfolgt.

Christoph Bronnhuber ist auch in der kommenden Saison 2022/23 Spielertrainer des Fußball-Bezirksligisten FC Günzburg. Im Übungsleiterteam des Vereins bleibt zudem Torsten Menck, der die zweite Mannschaft in der A-Klasse coacht.