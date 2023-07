Darum müssen die Bezirksligisten FC Günzburg und VfR Jettingen jetzt wachsam sein

Plus Die Fußballer von VfR Jettingen und der FC Günzburg benötigen Ergebnisse, um richtig in der Saison anzukommen. Für ein Team besteht besondere Ablenkungsgefahr.

Noch ist nichts passiert. Aber die Geschichte des Fußballs kennt unzählige Mannschaften, die eigentlich nie hätten in die Bredouille geraten dürfen und es nach einem verkorksten Saisonstart dann doch taten. Deshalb ist Aufmerksamkeit oberstes Prinzip, wenn der Auftakt daneben ging. Genau das unterlief den heimischen Bezirksligisten VfR Jettingen und FC Günzburg. Sie wollen es nun besser machen. Und die Voraussetzungen sind schon mal ganz ordentlich denn beide Mannschaften feiern jetzt ihre Heimpremiere in dieser Saison 23/24.

Im Auftaktspiel war der FC Günzburg noch nicht auf dem Niveau, das Christoph Bronnhuber gerne sehen würde. Vor allem auf dem Weg nach vorne lief in Hollenbach nicht wirklich viel zusammen. Der Spielertrainer nahm als Erkenntnis mit: „Es gilt, dass wir unsere Stürmer besser ins Spiel bringen.“