Fußball

vor 40 Min.

Das Derby in Bubesheim hat keinen Sieger – und dennoch einen Gewinner

Plus Das Derby zwischen dem SC Bubesheim und dem FC Günzburg endet 2:2. Darüber freuen darf sich nur eine Seite. Ein Fußballer ragt heraus, ein anderer landet im Krankenhaus.

Von Jan Kubica

Immer wieder sind es Einzelkönner, die im Mannschaftssport Fußball herausragen, Begegnungen oder gar Meisterschaften prägen. Der moderne Sprachgebrauch nennt sie Unterschiedsspieler. Einen solchen hatte in diesem ersten heißen Derby der noch jungen Bezirksliga-Runde der SC Bubesheim in seinen Reihen. Niemand und am wenigsten er selbst hätte geglaubt, dass Tanay Demir eine derart entscheidende Rolle zukommen würde. Doch genau das passierte. Weil die bemerkenswerte Willensleistung dieses Mentalitätsmonsters zum Vorbild für das ganze Team wurde, kamen die Gastgeber in eine schon verloren geglaubte Partie zurück und freuten sich am Ende über ein unverhofftes, aber gar nicht mehr so unverdientes 2:2 (0:1).

