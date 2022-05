Das Glück wendet sich ab vom SC Ichenhausen

Plus Die Niederlage des Fußball-Landesligisten gegen den SV Mering fällt zu deutlich aus. Die Königsblauen vergeben zu viele Chancen und leisten sich zwei böse Schnitzer.

Die zweite Niederlage in Folge fiel aus Sicht des Fußball-Landesligisten SC Ichenhausen zwar genauso klar aus, entsprach aber weit weniger dem Spielverlauf als die wenige Tage zuvor erlittene Schlappe beim FC Sonthofen. Diesmal endete das Heimspiel gegen den SV Mering 0:3 und einige der SCI-Fans unter den 100 Zusehenden hatten beim Heimweg die Worte „Das hätte auch ganz anders enden können“ auf den Lippen.