Der Blick der heimischen Bezirksliga-Fußballer geht nur zur nächsten Aufgabe

Plus Die nächsten Spiele sind zu wichtig für die Bezirksliga-Fußballer im Landkreis Günzburg, um sich von Nebensächlichkeiten vom Kurs abbringen zu lassen.

Die seelischen Wunden eines Spieltags zum Vergessen sollten inzwischen verheilt sein. Nun gilt es, sich mutig neuen Aufgaben zu stellen. Denn keiner der vier heimischen Fußball-Bezirksligisten kann es sich leisten, die Saison einfach austrudeln zu lassen. Für den FC Günzburg und den VfR Jettingen geht es nach wie vor um die Vizemeisterschaft. Allein der Klassenerhalt zählt dagegen für den SC Bubesheim und den TSV Ziemetshausen.

Der Frust beim FC Günzburg wird von Woche zu Woche größer. Sieben Mal sind die Bezirksliga-Kicker aus dem Auwald 2023 zu Punktspielen angetreten, sieben Mal blieben sie ohne Sieg. Das zermürbt. Aber es hilft ja nichts – und vielleicht klappt es ja ausgerechnet dann, wenn keiner damit rechnet. Zum Beispiel, wenn der inzwischen souverän führende Spitzenreiter zum Freitagabendspiel ins Auwaldstadion kommt.