Fußball

18:27 Uhr

Der FC Günzburg feiert eine Pokal-Party

Plus Durch ein 5:2 nach Elfmeterschießen holt der FC Günzburg verdient den Pokal im Fußball-Kreis Donau. Torwart Fabian Kuchenbaur wird in Reimlingen zum Helden.

Von Nico Lutz

Reimlingen Am Ende versagten den tapfer aufspielenden Kreisliga-Kickern des FSV Reimlingen die Nerven. Im Elfmeterschießen des Kreispokal-Finales gegen den FC Günzburg scheiterten drei Rieser in Folge an Torwart Fabian Kuchenbaur. Christoph Bronnhuber konnte so bereits als dritter Schütze seiner Mannschaft den Pokalsieg klarmachen. Vor ihm hatten Christoph Wachs und Barbaro Casamayor-Bell vom Punkt getroffen.

