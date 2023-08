Der FC Günzburg gibt die richtige Antwort

Plus Nach dem Aus im Kreispokal schafft Bezirksligist FC Günzburg einen Sieg beim TSV Gersthofen. Wer das Tor des Tages erzielt und was der Trainer zur Partie sagt.

Diese Reaktion auf das unverhoffte Aus im Kreispokal Donau hat gepasst: Fußball-Bezirksligist FC Günzburg gewann das Punktspiel beim TSV Gersthofen 1:0 und darf seinen Saisonstart nach zwei Siegen in drei Liga-Partien als insgesamt gelungen bezeichnen.

Wie’s scheint, kann die Elf von Spielertrainer Christoph Bronnhuber auch diesmal gut mithalten. Zumal der aktuelle Auswärtssieg beim Landesliga-Absteiger auf keinen Fall überaus glücklich oder gar unverdient zustande kam. Vielmehr lobte Bronhuber: „Es war ein geiler Fight von uns, wir waren jederzeit da und hatten durchaus Chancen, das eine oder andere Tor mehr zu erzielen.“