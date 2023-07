Fußball

Der FC Günzburg holt sich die Stadtmeisterschaft der Fußballer

Plus Bei der Stadtmeisterschaft in Reisensburg siegt der favorisierte Fußball-Bezirksligist FC Günzburg. Was Beteiligte nach der Hitzeschlacht sagen.

Der große Favorit hat sich im Turnier um die Günzburger Stadtmeisterschaft der Fußballer durchgesetzt. Nach zwei Derby-Erfolgen jubelte Bezirksligist FC Günzburg. Zweiter wurde Kreisklassist TGB Günzburg, Platz drei belegte der gastgebende Kreisliga-Absteiger SG Reisensburg-Leinheim. Die Sportfreunde des TSV Wasserburg hatten ihre Teilnahme kurzfristig abgesagt.

Neuzugang Tim Paulheim trifft

Schon das Auftaktspiel auf dem schönen Spielfeld am Donauufer in Reisensburg hatte der FC Günzburg dominiert. Im Wesentlichen sorgten nur Nachlässigkeiten im Abschluss für das relativ knappe 2:0-Endergebnis gegen den Gastgeber. FC-Neuzugang Tim Paulheim markierte den Führungstreffer, kurz nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit schloss Christoph Wachs eine von vielen hübschen Kombinationen des Bezirksligisten zum Endstand ab. Wann immer der Favorit mit Tempo spielte, was angesichts der mörderischen Hitze keine Selbstverständlichkeit sein konnte, wurde es eng für die Reisensburger.

