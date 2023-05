Fußball

Der FC Günzburg jubelt die Krise weg

Plus Nach sieben sieglosen Auftritten gewinnt der FC Günzburg ausgerechnet gegen den Bezirksliga-Primus. Eine alte Fußball-Tugend macht letztlich den Unterschied.

Sehnlichst erhofft hatten die Bezirksliga-Fußballer des FC Günzburg diesen Befreiungsschlag. Wirklich erwartet hatte ihn aber kaum jemand vor dem Spitzenspiel gegen den TSV Aindling. Das 1:0 (0:0) gegen den Tabellenführer bringt die Günzburger nun auch mental zurück ins Aufstiegsrennen.

Sieben Mal in Folge sieglos

Dass der FC überhaupt noch auf diesem Weg unterwegs ist, obwohl er zuvor sieben Mal in Folge sieglos blieb, beweist nur, wie dominant der Winter-Spitzenreiter in der ersten Saisonhälfte aufgetreten war. Zumindest der Startschuss zu alter Form und zum damals gezeigten Selbstverständnis ist jetzt erfolgt. Trainer Christoph Bronnhuber erhofft sich, „dass wir den Schwung mitnehmen. Es wäre doch eine super Sache, wenn wir kurz vor Saisonschluss wieder in die Spur kommen.“ Der Coach sagt das ausdrücklich „unabhängig von der Tabelle“, aber wer in seine Augen blickt, spürt sofort, wie sehr ihn die Aussicht auf die Vizemeisterschaft und die damit verbundene Teilnahme an der Relegation zur Landesliga reizt.

