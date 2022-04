Fußball

17:57 Uhr

Der FC Günzburg jubelt und der TSV Ziemetshausen zittert

Plus Nach dem 2:1 im Derby kann der FC Günzburg für eine weitere Bezirksliga-Saison planen. Jetzt will das Team auch den Kreispokal holen. TSV-Trainer Deibler ist stocksauer.

Von Jan Kubica

Nach einer schlaflosen Nacht hatte Markus Deibler immerhin die Wut abgelegt, die sich während des Bezirksliga-Derbys gegen den FC Günzburg in ihm aufgestaut hatte. 1:2 (0:2) hatte sein TSV Ziemetshausen dieses in Sachen Klassenerhalt so wegweisende Heimspiel verloren. Und das, obwohl die Gäste mit einer absoluten Rumpfmannschaft angetreten waren. Den Unterschied machte wie so oft im Fußball die Einstellung.

