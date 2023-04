Fußball

15:03 Uhr

Der FC Günzburg kommt nicht in die Gänge

Plus Im Heimspiel gegen den Laternenträger reicht es für den Fußball-Bezirksligisten FC Günzburg nur zu einem 1:1. Ein Elfmeter-Pfiff sorgt für Diskussionen.

Von Jan Kubica Artikel anhören Shape

Die Fußball-Bezirksliga Schwaben sorgt in dieser Frühjahrsrunde 2023 für einige Augenbrauenlupfer. Zu einer seltsamen Häufung von Ergebnis-Ausrutschern der Spitzenmannschaften gesellen sich Überraschungscoups der Kellerkinder. Selten traf die Aussage „Jeder kann jeden schlagen“ so zu wie aktuell. Mittendrin befindet sich der FC Günzburg. Der Winter-Spitzenreiter wartet auch nach dem vierten Spiel 2023 auf den ersten Sieg. Gegen das abgeschlagene Schlusslicht TSV Nördlingen II sprang am Gründonnerstag lediglich ein 1:1 heraus.

Selbst das Remis steht auf der Kippe

Dass selbst das Remis in der Schlussphase auf der Kippe stand, spricht für sich und für die Nervosität in der vor wenigen Monaten so coolen Mannschaft. Als die Begegnung auf der Zielgerade war, handelte sich FC-Spielertrainer Christoph Bronnhuber eine Zehn-Minuten-Strafe ein und Dennis Böhm kassierte spät in der Nachspielzeit innerhalb weniger Sekunden Doppel-Gelb vom gut leitenden Unparteiischen Florian Pioch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen