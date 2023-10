Der FC Günzburg macht das Spiel und der Gegner macht das Tor

Plus Ein Treffer entscheidet das Bezirksliga-Duell zwischen dem SV Wörnitzstein-Berg und dem FC Günzburg. Allzu viel muss sich der Verlierer nicht vorhalten lassen.

Ein Erfolg der Gäste hätte dem Spielverlauf viel mehr entsprochen, selbst ein torloses Unentschieden wäre aus deren Sicht fast zu wenig gewesen. Doch Mathias Färber hatte gegen die sich abzeichnende Punkteteilung etwas einzuwenden und durfte sich deshalb als Held des Tages im Stauferpark zu Donauwörth feiern lassen. Sein Treffer in der 85. Minute entschied die Partie der Fußball-Bezirksliga zwischen dem dort heimischen SV Wörnitzstein-Berg und dem FC Günzburg.

Die Gäste gingen mit dem Rückenwind eines Heimsieges samt eines rekordverdächtigen Vier-Minuten-Hattricks ihres Torjägers Maximilian Lamatsch ins Verfolgerduell der Bezirksliga Nord. Da auch Tim Paulheim wieder in der Startformation stand, durften die FC-Fans unter den 120 Zuschauenden auch diesmal auf Treffer ihres Teams hoffen; immerhin hatten die beiden Spitzen im ersten Drittel der aktuellen Runde bereits 15 Buden gemacht.