Der FC Günzburg siegt im Derby mit Leidenschaft und Köpfchen

Plus Im Bezirksliga-Derby erreicht der FC Günzburg seinen Leistungszenit und schlägt den VfR Jettingen 4:0. Nach einem Lapsus der Unparteiischen wird’s heißblütig.

Während die Günzburger völlig losgelöst über den Rasen des Auwaldstadions hopsten und „Derbysieger, Derbysieger“ skandierten, sanken die Jettinger auf den Boden der Tatsachen. Als leichte Favoriten waren sie ins Derby der Fußball-Bezirksliga gestartet – und erlebten dann ein sportliches Waterloo. 4:0 (2:0) siegten die Gastgeber. Zweifellos verdient, auch in der Deutlichkeit.

Denn die Günzburger schafften es, die schon lange vor dem Anpfiff aufgebauten Emotionen zu kanalisieren. Sie gingen mit Leidenschaft und Köpfchen an die Sache, kauften den Gästen ganz schnell den Schneid ab und hatten dann in entscheidenden Szenen auch das entsprechende Spielglück.