Der große Tag der Neuzugänge beim FC Günzburg

Plus Tim Paulheim trifft beim 4:1-Heimsieg des Bezirksligisten FC Günzburg doppelt. Auch ein Torwart und ein Abwehrspieler verdienen sich Bestnoten im starken Team.

Eine harmonisch agierende Mannschaft, zwei großartig aufgelegte Torjäger, drei bärenstarke Neuzugänge: Dank dieser feinen Mischung hat Fußball-Bezirksligist FC Günzburg seinen ohnehin guten Saisonstart nun veredelt. Im Heimspiel gegen den TSV Meitingen gab es ein verdientes 4:1 (3:0). Spielertrainer Christoph Bronnhuber lobte nach der Begegnung zuvorderst die „hervorragende erste Halbzeit“ der Seinen.

Für die am selben Nachmittag anstehende Hochzeit des Teamkameraden Benjamin Wahl kündigte der Coach lachend an: „Ich denke, für den Bräutigam wird es jetzt ein bisschen intensiver.“