Der SC Bubesheim betreibt Chancenwucher

Plus Überflüssiger Weise verliert der Fußball-Bezirksligist SC Bubesheim sein Heimspiel gegen den VfR Neuburg 0:1. Trainer René Hauck kennt die Problembereiche.

Nein, der SC Bubesheim hat nicht brillant gespielt. Er war in der Partie gegen den VfR Neuburg auch nicht hoch überlegen. Aber das Chancen-Plus, das sich der heimische Fußball-Bezirksligist an diesem Gründonnerstagabend herausarbeitete, war dermaßen eklatant, dass ein Heimsieg hätte herausspringen müssen. Stattdessen kassierte die Elf um Spielertrainer René Hauck ein 0:1.

Spätestens jetzt steckt die Mannschaft wieder mittendrin im Kampf um den Klassenerhalt – wobei in der Gruppe Nord vermutlich „nur“ noch der Relegationsplatz zu vergeben ist. Der Hauptunterschied in dieser Partie liegt auf der Hand: Neuburg machte aus wenig ganz viel und Bubesheim aus ganz viel gar nichts.