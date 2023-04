Der SC Bubesheim entdeckt seine Kampfkraft

Die Fußballer des SC Bubesheim gewinnen das Kellerduell der Bezirksliga 4:1. Dennoch ist nicht alles Gold, was glänzt - und die nächste Prüfung folgt zügig.

Der Bezirksligist SC Bubesheim hat zu Urtugenden des Fußballs zurückgefunden und damit einen enorm wichtigen Erfolg im Ringen um den Klassenerhalt eingefahren. Im Kellerduell gegen den FC Gundelfingen II gab’s ein klares und nie ernsthaft gefährdetes 4:1 (2:1). In der Endphase der Begegnung verpasste das Team um Spielertrainer René Hauck gar ein noch deutlicheres Resultat. Wichtiger in der Nachbetrachtung dieses Heimspiels war Spartenchef Karl Dirr aber das Wie. Er fasste es in die Worte: „Spielerisch ist auf jeden Fall Luft nach oben, doch vor allem diese starke kämpferische Leistung müssen wir schon am Mittwoch gegen den TSV Wertingen so bestätigen.“ Anstoß in Bubesheim ist an diesem 19. April 2023 um 18.30 Uhr.

Vier Stammkräfte fehlen

Der SCB musste die Partie ohne die Stammkräfte Steffen Hain, Axel Schnell, Simon Hille und Francois Akpaloo angehen. Praktisch alle Spieler, die diese Lücken ausfüllen sollten, verdienten sich gute Noten. Der schnelle Führungstreffer verlieh dem Team zusätzlich Sicherheit. David Tamm flankte und dem von Tanay Demir hart, aber fair bedrängten Gundelfinger Raphael Neher unterlief ein Eigentor (13.). Selbst der zwischenzeitliche Ausgleich durch David Spizert (19.) warf die Gastgeber vor 100 Zuschauenden nicht aus der Bahn. Nach Zuspiel von Tugay Demir platzierte Tayfun Yilmaz den Ball aus 16 Metern genau ins Kreuzeck (36.).

Hakan Polat hätte den Vorsprung mehrfach ausbauen können, der Mittelstürmer trifft derzeit aber das Tor nicht mehr. So mussten sich die Platzherren gedulden, bis David Tamm die Partie mit dem 3:1 entschied. Nach einem Freistoß ließ FC-Torwart Florian Lindel den Ball fallen, und der Bubesheimer schloss von der Fünfmeterlinie ab (52.). Das Tor zum Endstand besorgte Adam Kunz nach einem Eckball von Tugay Demir aus kurzer Distanz (77.).

Starke Schiedsrichter-Leistung

Eine souveräne Vorstellung über 90 Minuten zeigte der Unparteiische Emre Sensoy. Laut Dirr war es sogar „die bisher stärkste Schiedsrichterleistung in dieser Saison“.

SC Bubesheim Zeiser, Ta. Demir (85. Raßbichler-Schmidt), Tamm, Hespeler, Gerguri (46. Gomes de Souza), Kunz, Özsoy, Hauck, Yilmaz (47. Ün), Polat (89. Vlaicu), Tu. Demir

Lesen Sie dazu auch