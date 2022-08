Der SC Bubesheim sitzt auf dem Hosenboden

Plus Der SC Bubesheim verliert auch das Bezirksliga-Spiel gegen Wörnitzstein-Berg. Immerhin: Es scheint Ruhe einzukehren im Verein. Und die Personalsituation wird besser.

Unmittelbar nach dem Schlusspfiff sanken die Bezirksliga-Fußballer des SC Bubesheim auf den Rasen. Ob ihre Erschöpfung eine Spur mehr körperliche oder geistige Ursachen hatte, ist von außen immer schwer zu entscheiden. Tatsache ist jedenfalls: Nach diversen schwachen Auftritten, inmitten einer beängstigenden Verletzungsmisere, verstärkt durch hausgemachte Probleme und im Angesicht vieler Baustellen, hat die Mannschaft auch das vierte Punktspiel dieser Runde nicht gewonnen. Das 0:2 gegen den SV Wörnitzstein-Berg ging nach 90 Minuten in Ordnung.