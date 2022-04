Fußball

vor 17 Min.

Der SC Bubesheim und die zwei Seiten der Medaille

Es war nicht der Tag von Patrik Merkle. Was immer der 30-Jährige anstellte, es misslang. Und als er den Ball doch an Nördlingens Torwart Andre Behrens vorbei brachte, galt der Treffer wegen einer vermeintlichen Abseitsposition nicht.

Plus Der SC Bubesheim erreicht im Kampf um den Klassenerhalt in der Bezirksliga nur ein 1:1 gegen den TSV Nördlingen II. Es hätte sogar schlimmer kommen können.

Von Jan Kubica

Es hätte besser laufen müssen, aber es hätte sogar schlimmer ausgehen können. So ganz wussten die Bezirksliga-Fußballer des SC Bubesheim also nicht, wie sie das 1:1 im Heimspiel gegen den TSV Nördlingen II bewerten sollten. Dem Spielverlauf und ihrer Tabellensituation nach war der eine Punkt natürlich zu wenig, das ist klar. Aber wer mit einem Treffer in der vierten Minute der Nachspielzeit immerhin einen Zähler gewinnt, darf sich auch nicht beschweren.

