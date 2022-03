Fußball

18:56 Uhr

Der SC Ichenhausen hat bei den Fans etwas gutzumachen

Plus Gelingt im dritten Anlauf endlich der erste Heimsieg 2022? Personell sieht's jedenfalls gut aus beim Fußball-Landesligisten SC Ichenhausen.

Von Jan Kubica

Zweimal hat Fußball-Landesligist SC Ichenhausen in diesem noch jungen Jahr 2022 vor eigenem Anhang gespielt, zweimal hat er verloren. Überraschenderweise, wie dazugesagt werden muss, denn beide Gegner stecken bis zum Hals im Abstiegssumpf. Nun also kommt der 1. FC Garmisch-Partenkirchen in den Hindenburgpark und ja, auch dieser Verein aus dem schönen Werdenfelser Land ringt ums Drinbleiben. Ein Thema übrigens, das selbst für den aktuellen Tabellenvierten Ichenhausen noch nicht komplett vom Tisch ist – wobei es schon mit dem Teufel zugehen müsste, würden die Königsblauen noch einmal unten reinrutschen. Anpfiff zu dieser Partie ist am Samstag, 26. März, um 14 Uhr.

