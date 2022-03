Der SC Ichenhausen kassiert zwei Niederlagen auf einmal

Plus Die Landesliga-Fußballer des SC Ichenhausen pflegen ihren Kellerkind-Komplex und kassieren ein unnötiges 0:1 gegen den VfR Neuburg. Im Verbandspokal ist Endstation.

Manchmal beweisen Fußball-Weisheiten, warum sie zu solchen geworden sind. Diesmal passte der Satz, nach dem der Gegner das Spiel für sich entscheidet, wenn man selbst seine eigenen Chancen verschmäht. Genau das widerfuhr dem SC Ichenhausen an diesem 19. März, als er dem VfR Neuburg 0:1 unterlag. Die Königsblauen verloren im Hindenburgpark nicht nur zum dritten Mal hintereinander gegen einen Abstiegskandidaten der Liga, es war gleichzeitig der Schlusspfiff für den bayerischen Totopokal der Saison 2022/23.