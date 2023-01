Der SC Ichenhausen meldet seine Landesliga-Mannschaft ab

Plus Mit der Abmeldung des Landesliga-Teams enden 102 Jahre Fußball im SC Ichenhausen. Was nun passiert und wie Spartenchef Henning Tatje diesen Schritt kommentiert.

Die 102-jährige Fußball-Geschichte im SC Ichenhausen ist vorbei. Da der Verein für die kommende Saison keine Mannschaft stellen kann, wurden die Kicker nun vom Spielbetrieb abgemeldet.