Der SC Ichenhausen vermasselt den Frühjahrs-Auftakt

Plus 1:2 beim SV Cosmos Aystetten: Was den Landesliga-Fußballern des SC Ichenhausen im ersten Spiel nach der Winterpause noch fehlt.

Es war ein typisches Frühjahrsrunden-Auftaktspiel. Entsprechend wäre ein Unentschieden das logische und wohl auch das gerechte Ergebnis gewesen. Aber irgendwie vermasselte der SC Ichenhausen das Landesliga-Fußballspiel beim SV Cosmos Aystetten und deshalb stand die Mannschaft von Trainer Oliver Unsöld am Ende als 1:2-Verlierer auf dem Rasen. Entscheidend war „ein geschenktes Tor“, wie ein Fan der Königsblauen am Spielfeldrand befand.