Der SC Ichenhausen verpasst den Sieg

Plus Für den Fußball-Landesligisten SC Ichenhausen wäre mehr drin gewesen als das 1:1 beim TSV Gersthofen. Die Königsblauen zeigen während der Partie eine faire Geste.

Der SC Ichenhausen kann in dieser Landesliga-Runde kein Spiel gegen den TSV Gersthofen gewinnen. Beim ersten Versuch im Spätsommer 2021 führten die Königsblauen bereits 4:1 und mussten sich mit einem Zähler zufriedengeben. Im Rückspiel am Gründonnerstag 2022 waren sie optisch das bessere Team, führten erneut und gingen nach dem 1:1 wieder nur mit einem Punkt vom Feld.