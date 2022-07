Fußball

15:53 Uhr

Der Traum vom Pokal-Coup ist für den FC Günzburg schnell vorbei

Plus Fußball-Bezirksligist FC Günzburg gibt alles, verliert im Verbandspokal gegen den TSV Rain aber 1:7. Der Endstand ist zu deutlich, doch die Trauer hält sich in Grenzen.

Von Jan Kubica

Die Ernüchterung nach dem letztlich doch schmerzhaft deutlichen Scheitern im Bayerischen Verbandspokal hielt sich unter den Fußballern des FC Günzburg in Grenzen. Sie hatten in diesem Erstrundenspiel gegen den Regionalligisten TSV Rain/Lech alles gegeben, waren gerannt, so lange es eben ging – und verpassten beim 1:7 (0:2) ein deutlich achtbareres Ergebnis vor allem deshalb, weil ihnen am Ende die Körner ausgingen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen